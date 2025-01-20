Необходимо создать сайт-портфолио для графического дизайнера на платформе Тильда. Заказ включает в себя полную разработку сайта с проектами-кейсами, где стартовое количество кейсов составляет 10 штук. Важно внимательно сверстать страницы проектов, используя предоставленные брендбуки, ролики и концепты. Также планируется добавление новых кейсов на сайт раз или два в месяц за отдельную плату.