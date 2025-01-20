Создание сайта-портфолио для дизайнера на Тильде

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Закрыт10 заявок205 просмотров

Необходимо создать сайт-портфолио для графического дизайнера на платформе Тильда. Заказ включает в себя полную разработку сайта с проектами-кейсами, где стартовое количество кейсов составляет 10 штук. Важно внимательно сверстать страницы проектов, используя предоставленные брендбуки, ролики и концепты. Также планируется добавление новых кейсов на сайт раз или два в месяц за отдельную плату.

TildaВерстка страницСоздание сайтов
3 месяца назад
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