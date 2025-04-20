aidamagomedova50

Аида aidamagomedova50

 
37 лет
2 года на фриланс-бирже
Была
19 дней назад
Веб-дизайнер

Предоставляю услуги веб-дизайнера, опыт работы два года, соблюдаю сроки, также могу сделать баннер, листовку и визитку.

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