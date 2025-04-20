Веб-дизайнер
Предоставляю услуги веб-дизайнера, опыт работы два года, соблюдаю сроки, также могу сделать баннер, листовку и визитку.
Я против войны в Украине!
Портфолио
- Разработка сайта для чат-ботанет просмотров
- Сайт для производителянет просмотров
- Разработка сайта на тильденет просмотров
- Лендингнет просмотров
- Редизайн концепт e-commerce1 просмотр
- Сайт для автовебинара на тильда1 просмотр
- Сайт для ремонта ноутбуков и ПКнет просмотров
- Лендингнет просмотров
- Листоваканет просмотров
- Баннерынет просмотров