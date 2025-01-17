Одностаничный сайт по предоставлению услуг

$500
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Закрыт21 заявка161 просмотр

Сайт представляет собой одностраничный веб-ресурс для предоставления услуг по ремонту и обслуживанию с возможностью расчёта стоимости и онлайн-бронирования. Все подробное описание в файле ТЗ.

Создание одностраничных сайтов
4 месяца назад
RuslanPavliuk
Руслан 
46 лет
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
Файлы доступны только авторизованным пользователям

Заявки фрилансеров

Вадим
 
24 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Алексей
 
35 лет
11 лет в сервисе
Был
день назад
11 отзывов
3 месяца назад
Владимир
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 дня назад
13 отзывов
3 месяца назад
Антон
 
23 года
2 года в сервисе
Был
3 часа назад
19 отзывов
3 месяца назад
Олег
 
55 лет
6 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
3 месяца назад
Ширинбег
 
20 лет
3 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад
3 месяца назад
Назарій
 
20 лет
год в сервисе
Был
6 дней назад
2 отзыва
4 месяца назад
Коля
 
40 лет
3 года в сервисе
Был
час назад
48 отзывов
4 месяца назад
Александр
 
47 лет
3 года в сервисе
Был
4 часа назад
4 месяца назад
Владислав
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
5 дней назад
39 отзывов
4 месяца назад
Анна
 
19 лет
9 месяцев в сервисе
Была
7 дней назад
5 отзывов
4 месяца назад
Андрей
 
33 года
9 лет в сервисе
Был
10 дней назад
12 отзывов
4 месяца назад
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
15 часов назад
27 отзывов
4 месяца назад
Евгений
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
19 часов назад
17 отзывов
4 месяца назад
Сергей
 
40 лет
5 лет в сервисе
Был
5 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Вадим
 
37 лет
17 лет в сервисе
онлайн
11 отзывов
4 месяца назад
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Сайты «под ключ»
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Алексей
 
21 год
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
4 месяца назад
Юллин
 
26 лет
4 месяца в сервисе
Был
месяц назад
1 отзыв
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
3 часа назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Олег
 
44 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
127 отзывов
4 месяца назад