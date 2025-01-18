Разработка лендинга для тур компании с полным циклом услуг «под ключ». Ожидается создание функционального и привлекательного сайта, который будет удобен для пользователей и эффективен для бизнеса.
Лендинг
Нужно сделать лендинг для нашего сайта opaeuropa md
В принципе лендинг будет похож на наш основной сайт, только нужно внести свежести в него
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