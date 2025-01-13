Небходим дизайн и верстка не сложного лендинга.

$250
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Закрыт18 заявок293 просмотра

Необходимо подготовить лендинг, на тему VPN, задача не совсем стандртная, буквально 5-6 страниц, опишу подробнее в ЛС. Задача довольно срочная 1-2 дня максимум.

Стандарт html5+css, что-то легковесное и не замороченное, просто акуратный официальный дизайн.

CSSHTMLВерстка лендинговДизайн лендингов
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SkorikJR
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