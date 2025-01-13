Требуется разработать HTML-страницу для e-mail рассылки на основе предоставленных образцов. Основное внимание уделяется качественной верстке. Срок выполнения – максимально быстро, сумма вознаграждения обсуждается. Прилагаются файлы с образцом и примером требуемого результата.
Небходим дизайн и верстка не сложного лендинга.
Необходимо подготовить лендинг, на тему VPN, задача не совсем стандртная, буквально 5-6 страниц, опишу подробнее в ЛС. Задача довольно срочная 1-2 дня максимум.
Стандарт html5+css, что-то легковесное и не замороченное, просто акуратный официальный дизайн.
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