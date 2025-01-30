Добрый день!

Нужно сделать верстку лендинга по дизайн-макету в Фигме, он готов, отправлю выбранным кандидатам

Дизайн не сложный, в основном статичные элементы (текст + изображение) Ничего не мигает и не прыгает)

Дизайн сделан в пк версии, нужно также адаптировать под мобильные устройства

Нужно сверстать и настроить работу форм отправки заявок (полностью подготовить к направлению трафика)

Верстка должна быть 1 в 1 с дизайном, pixel perfect, ровной)

На отступы, выравнивания обращаю пристальное внимание при проверке, все должны соответствовать дизайну

Срок 4 дня

Бюджет 100 USD или 10 т.р.