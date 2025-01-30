Сверстать лендинг по дизайну в Фигме

$100
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен27 заявок578 просмотров

Добрый день!

Нужно сделать верстку лендинга по дизайн-макету в Фигме, он готов, отправлю выбранным кандидатам

Дизайн не сложный, в основном статичные элементы (текст + изображение) Ничего не мигает и не прыгает)

Дизайн сделан в пк версии, нужно также адаптировать под мобильные устройства

Нужно сверстать и настроить работу форм отправки заявок (полностью подготовить к направлению трафика)

Верстка должна быть 1 в 1 с дизайном, pixel perfect, ровной)

На отступы, выравнивания обращаю пристальное внимание при проверке, все должны соответствовать дизайну

Срок 4 дня

Бюджет 100 USD или 10 т.р.

FigmaАдаптивная версткаВерстка лендингов
4 месяца назад
Nik9191
Никита 
33 года
10 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
4 месяца назад
$100
10 дней
Спасибо, верстка качественная, чуть дольше, чем обсуждали, но не критично Pixel perfect соблюдается, все ровно, по верстке рекомендую
Рад был работать с Никитой, всё чётко и отлично

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