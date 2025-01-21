Требуется исправить мелкие ошибки HTML и CSS на сайте, созданном на MODX. Убрать текст 'получите скидку на установку' и поправить отступы между текстом и ссылками в меню. Подробности указаны на скриншотах.
Верстка
Верстка должна быть, валидная, кроссбраузерная, адаптив на свое усмотрение в page speed 90+, подробную информацию исполнителю
Выбранный исполнитель
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
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