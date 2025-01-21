Верстка

$20
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен24 заявки137 просмотров

Верстка должна быть, валидная, кроссбраузерная, адаптив на свое усмотрение в page speed 90+, подробную информацию исполнителю

Адаптивная верстка
4 месяца назад
OtherworldlyBomb
Мирослав 
32 года
4 месяца в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

AleksandrYudin
Александр 
34 года
год в сервисе
Был
3 месяца назад
19 отзывов(-2)
4 месяца назад
$20
1 день
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AleksandrYudin
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Лучший HTML-верстальщик апреля
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