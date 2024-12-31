Требуется верстка новой контентной части страницы для готового сайта с сохранением текущих хедера и футера. Необходимо сверстать дизайн, представленный в виде скриншотов из Figma, с учетом адаптивности на ваше усмотрение. Также нужно сверстать одну небольшую секцию статично. Обратите внимание на детали из скриншота.
Поправить хтмл , css на modx , 10 минут
Убрать вывод текста который находится в тегах h3 (получите скидку на установку)
поправить отступы текста от ссылок в меню. На скринах показано.
сайт на cms modx
Заявки фрилансеров
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