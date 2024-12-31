Поправить хтмл , css на modx , 10 минут

$2
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Закрыт2 заявки78 просмотров

Убрать вывод текста который находится в тегах h3 (получите скидку на установку)

поправить отступы текста от ссылок в меню. На скринах показано.

сайт на cms modx

CSSHTMLMODX
4 месяца назад
lebrons
Олег 
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