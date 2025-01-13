Верстка контентной части страницы и одной секции

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен7 заявок65 просмотров

Необходимо для готового сайта :

  • Сверстать новую страницу (контентная часть). Обвязка (хедер-футер) остается прежний.

Особенность верстки - дизайн в фигме, но фактически представляет собой набор скриншотов. Нужно максимально близко сверстать и сделать адаптивность на свое усмотрение (в дизайне нет адаптивной версии - только декстоп) - см. скриншот

  • Сверстать одну небольшую секцию статично - см. скриншот

FigmaВерстка страниц
4 месяца назад
gratta
39 лет
19 лет в сервисе
Был
13 часов назад

Выбранный исполнитель

madara_esh
26 лет
6 лет в сервисе
Был
8 дней назад
4 месяца назад
$25
7 дней
Escrow
В целом все отлично - работает быстро и с энтузиазмом. Единственное - постоянно напоминает про оплату, хотя проект еще в процессе и есть замечания. Это немного портит отличную работу
Все прошло ок. Заказчика рекомендую Оплату просить начинаю, когда вижу, что правки затягиваются, хотя 90%+ работы выполнено. Человек такой я - люблю перестраховаться :)

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