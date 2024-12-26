Сверстать сайт про игры

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок81 просмотр

Описание по ссылке. Бюджет предлагайте.

Верстка сайтов
4 месяца назад
Art133
39 лет
17 лет в сервисе
Был
15 дней назад

Выбранный исполнитель

oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
4 месяца назад
$50
1 день
Быстро, хорошо, красиво и без лишних вопросов. Идеально выполнена работа, приятный процесс. Спасибо большое!
Рад был работать, всё отлично, хороший заказчик

Заявки фрилансеров

Саша
 
18 лет
4 месяца в сервисе
Был
15 дней назад
4 месяца назад
oblivion_47
Диёр 
20 лет
2 года в сервисе
Был
19 часов назад
4 месяца назад
ТОП-5
HTML-верстка
Андрей
 
30 лет
12 лет в сервисе
Был
27 минут назад
61 отзыв
4 месяца назад
Андрей
 
19 лет
3 года в сервисе
Был
3 дня назад
34 отзыва
4 месяца назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
10 дней назад
7 отзывов
4 месяца назад
Дмитрий
 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
1 отзыв
4 месяца назад
Денис
 
35 лет
9 лет в сервисе
Был
час назад
15 отзывов(-1)
4 месяца назад
Константин
 
47 лет
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
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Анастасия
 
20 лет
год в сервисе
Была
3 часа назад
4 месяца назад

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