Верстка готового макета

$35
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка8 просмотров

Необходимо сверстать сайт по готовому макету, сроки выполнения до 7 дней, будет 2 мобильных адаптива верстка должна быть кросс браузерная, резиновый адаптив, (возможно наличие дополнительных анимаций и заданий оплачиваются отдельно) обязательным условием является зеленая зона в page speed
https://www.figma.com/design/2NGLLLIesVz1uR7e8hFRgj/Hertstone-%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-(Copy)?node-id=0-1&t=ZPyF7aIeUG82BiEg-1

все остальные вопросы отдельно.
антибот проверка напишите в сообщении данный текст: gHX31в

FigmaАдаптивная версткаВерстка сайтов
4 месяца назад
double2v_v
Валерия 
23 года
3 года в сервисе
Была
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

FoxSkill
Дмитрий 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад
$35
4 дня
Escrow
Работу сделал быстро и качественно на 2 дня раньше заявленного срока, бесплатно сделал планшетный адаптив
приятно было работать быстрая связь, четкое тз

Заявки фрилансеров

FoxSkill
Дмитрий 
24 года
2 года в сервисе
Был
11 дней назад
4 месяца назад