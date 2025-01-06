Зверстати імейл підпис з figma в html

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Завершен8 заявок43 просмотра

Необхідно зверстати 2 html підписи для імейлу.

FigmaHTMLВерстка страниц
4 месяца назад
kozhanoff
Алексей 
33 года
8 лет в сервисе
Был
месяц назад
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Выбранный исполнитель

kub_x
26 лет
6 лет в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$25
1 день
Escrow
Дякую за співпрацю, все оперативно та якісно!
Дякую за співпрацю!

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