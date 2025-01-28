Верстка макета Figma с использованием gsap

$200
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка4 просмотра

Верстка лендинга по макету: https://www.figma.com/design/zznul5lxwfyPiR0PDoNdTo/inGames_web_October_2024?m=dev&t=HYCzx7E4j0es1cY6-1

Комментарии размещены тут:

https://docs.google.com/document/d/1GXCimeJlTDAlGbz1M_PV4C3p-rW0SSH07ZdVp__9mJI/edit?usp=sharing

Нужно разработать адаптивную верстку с использованием SCSS в качестве препроцессора для CSS. На выходе необходимо предоставить исходные файлы проекта или ссылку на приватный репозиторий на GitHub с готовым проектом.

FigmaSCSSАдаптивная версткаВерстка лендингов
4 месяца назад
aspmax23
Максим 
37 лет
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

Выбранный исполнитель

webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад
$200
14 дней
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webtramp
Антон 
36 лет
3 года в сервисе
Был
день назад
4 месяца назад