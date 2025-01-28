Требуется сверстать лендинг по готовому дизайн-макету в Фигме. Необходимо обеспечить pixel perfect верстку, адаптировать под мобильные устройства и настроить формы отправки заявок. Внимание к деталям, выравниванию и отступам. Срок выполнения — 4 дня, бюджет — 100 USD.
Верстка макета Figma с использованием gsap
Верстка лендинга по макету: https://www.figma.com/design/zznul5lxwfyPiR0PDoNdTo/inGames_web_October_2024?m=dev&t=HYCzx7E4j0es1cY6-1
Комментарии размещены тут:
https://docs.google.com/document/d/1GXCimeJlTDAlGbz1M_PV4C3p-rW0SSH07ZdVp__9mJI/edit?usp=sharing
Нужно разработать адаптивную верстку с использованием SCSS в качестве препроцессора для CSS. На выходе необходимо предоставить исходные файлы проекта или ссылку на приватный репозиторий на GitHub с готовым проектом.
Выбранный исполнитель
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