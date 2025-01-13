HTML для e-mail розсилка

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт2 заявки97 просмотров

Требуется разработать одну страницу для e-mail рассылки. Пример страницы предоставлен. Срок выполнения - максимально быстро, сумма вознаграждения обсуждается.

Прилагаю файлы:

  • образец для верстки - "Serwis farm_ ulotka a4 (serw, firm)"

  • пример файла какой должен быть - "пример"

HTMLВерстка страниц
4 месяца назад
skorokhodovartur
Артур 
38 лет
5 месяцев в сервисе
Был
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