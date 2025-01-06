Сделать верстку

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Закрыт9 заявок424 просмотра

фигма https://www.figma.com/design/H4zzOMgvIATqVxm6rDDc2V/Fabula-(%D0%94%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%BD-%D1%81%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%82%D0%B0)-(Copy)-(Copy)?m=auto&fuid=697413036895377510

Финальная версия - "правки 11 декабря", только ее верстать нужно

Это по сути переделка с нуля этого сайта https://fabulaproduction.ru/, чистая верстка необходима

Необходима ваша оценка и сроки

FigmaВерстка сайтов
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romadov
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