Софт для наложения фото на видео и текста на изображения

$1100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт14 заявок1445 просмотров

Нужна программа, которая позволит:

    1.    Накладывать изображения на видео:

    •    Автоматическая обработка изображения: обесцвечивание, корректировка пропорций

    •    Накладывать изображения по заранее заданным параметрам: позиционирование и проекция 

    •    Поворот (10°, 15°, 20°).

    •    Использование режима наложения Multiply 

    2.    Наносить текст на фото-шаблоны:

    •    Вставка текста в заранее заданные области.

    •    Учитывать настройки шрифтов, цветов, размеров,

    •    Поддержка нескольких текстовых зон и предпросмотр результата.

Основной функционал:

    •    Работа с загруженными администратором шаблонами (видео и фото).

    •    Удобный интерфейс для пользователей: веб-платформа и Telegram-бот.

    •    Функции администратора: управление шаблонами и пользователями.

Что нужно:

    •    Разработка программы с автоматизацией всех процессов.

    •    Поддержка управления шаблонами и пользователями.

Стек может отличатся от того что написан в ТЗ

ТЗ с примерами:
https://docs.google.com/document/d/1jtXVc2ryKvL-aOfYAv_LzUJuvZlA1LJtQm9-zB6xEpQ/edit?usp=sharing

Автоматизация процессовОбработка изображенийСоздание ботов
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