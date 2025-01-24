Инвайтинг телеграмм

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки285 просмотров

Требуется написать полноценный софт для инвайтинга спарсенной аудитории.
Не простой скрипт а именно рабочая программа.
Требования:
1. Возможность запуска и инвайтинга одновременно с 10 и более аккаунтов.
2. Добавление аккаунта по номеру телефона
3. Без подключения прокси
4. Максимально простая в использовании
Все остальные моменты обсудим лично после взятия проекта в работу.

Разработка программ
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