Требуется написать полноценный софт для инвайтинга спарсенной аудитории.

Не простой скрипт а именно рабочая программа.

Требования:

1. Возможность запуска и инвайтинга одновременно с 10 и более аккаунтов.

2. Добавление аккаунта по номеру телефона

3. Без подключения прокси

4. Максимально простая в использовании

Все остальные моменты обсудим лично после взятия проекта в работу.