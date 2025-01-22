Скрипт пк Black Russia фарм боты

$370
  1. Биржа фриланса
  2. Веб-программирование
Закрыт4 заявки226 просмотров

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Нужно сделать систему входа на проект Black Russia через Raklite.

Бот для шахты:

Создать бота, который сам будет копать руду на шахте.

Поведение бота:

Бот должен бегать, а не телепортироваться, чтобы выглядеть как обычный игрок.

Дополнительные функции для удобства:

Сделать настройку времени работы бота (включение и выключение по расписанию).

Добавить уведомления в Telegram или другой мессенджер, чтобы знать, если что-то пошло не так.

Встроить защиту, чтобы бот не попадался и аккаунт не забанили.

Показывать статистику (сколько денег , какой уровень на акануте , сколько метала на акаунте).

Добавить функцию авто сохранения данных о работе бота, чтобы при перезапуске не терялись настройки и прогресс.

Сделать так, чтобы бот сам перезапускался, если произошёл сбой.

Добавить возможность менять маршруты и настройки, чтобы бот вел себя по-разному.

Создание ботов
3 месяца назад
Fols222
Артем 
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