Здравствуйте.



Имеется PHP скрипт, на разных доменах и поддоменах для загрузки графики.

Нужно десктопное приложение, которое будет пользоваться функциями PHP скрипта, но не через браузер, а десктопно.



Используемый PHP файл предоставляется.



У меня имеется рабочая программа и исходники. Но она реализована на Delphi и автор не всегда на связи. Поэтому сможете наглядно посмотреть что нужно(можно сделать и тоже самое, только на актуальном языке программирования, как вам угодно). Исходники программы так же имеются, но честно говоря уже не хочется связываться с Delphi.



PHP скрипт и GIF работы софта в приложении.



Спасибо за внимание!