Необходимо выгрузить фотографии из указанного файла с использованием прикладного программного обеспечения. Ожидается предоставление готовых изображений в требуемом формате.
Десктопное приложение работающее с PHP-скриптом.
Здравствуйте.
Имеется PHP скрипт, на разных доменах и поддоменах для загрузки графики.
Нужно десктопное приложение, которое будет пользоваться функциями PHP скрипта, но не через браузер, а десктопно.
Используемый PHP файл предоставляется.
У меня имеется рабочая программа и исходники. Но она реализована на Delphi и автор не всегда на связи. Поэтому сможете наглядно посмотреть что нужно(можно сделать и тоже самое, только на актуальном языке программирования, как вам угодно). Исходники программы так же имеются, но честно говоря уже не хочется связываться с Delphi.
PHP скрипт и GIF работы софта в приложении.
Спасибо за внимание!
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