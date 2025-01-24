Доработка проекта на asp.net

Описание проекта:

Ищу программиста для доработки и поддержки существующего проекта с бэкэндом, написанным на ASP.NET (C#). Основные задачи включают исправление багов, добавление нового функционала и поддержка стабильной работы системы.

Работа на постоянной основе с почасовой оплатой. Просьба предлагать свои кандидатуры, указывая:

1. Ваш опыт работы с ASP.NET (Core и/или MVC), C#.

2. Примеры реализованных проектов (если есть).

3. Удобное время для связи и возможный график работы.

Предпочтение кандидатам с опытом работы на крупных проектах и пониманием работы IIS-сервера. Жду ваших предложений!