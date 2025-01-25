Надо вылечить сайт от трояна wp-best-feed.php

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Есть сайт на вордпрессе, в зоне ru.

Вордпресс обновлен, плагины тоже обновлены, тема уникальная.

Заражение было грубо говоря месяц назад.

Выражается оно в куче ссылок и релиректов при переходе с гугла, на сторонний сайт, для иностранного трафика.

Все это полезло в индекс.

Сам файл я удалил, теперь редиректы не работают, отдается 404 по этим ссылкам.

Надо ускорить индексацию, убрать все это из индекса и самое главное нати через что был взлом.

Предложите решение как планируете это искать? какой план работ? Сколько денег хотите? Как планируется оплата и как проверить работу и ее качество?

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