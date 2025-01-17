Внесение изменений в сайт на WordPress

1. Необходимо отформатировать текст и фото аналогично как на примере в приложении, текст и фото будут предоставлены

2. Сделать "Галерею " аналогично как на примере в приложении, при открытии страницы должны открываться 3-4 строки с фото, затем при продвижении скролингом добавляются новые строки с фото. Пример аналогичного сайта покажу.