Необходимо внести правки в функцию графика на второй вкладке Google Sheets для отображения столбиков с суммами по направлениям из столбца 'Направление'. При фильтрации по Приходу, Расходу или Ср. расходу на проект должны отображаться соответствующие суммы в отдельных столбцах. Текущая реализация выводит все в один столбик.
Внесение изменений в сайт на WordPress
1. Необходимо отформатировать текст и фото аналогично как на примере в приложении, текст и фото будут предоставлены
2. Сделать "Галерею " аналогично как на примере в приложении, при открытии страницы должны открываться 3-4 строки с фото, затем при продвижении скролингом добавляются новые строки с фото. Пример аналогичного сайта покажу.
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