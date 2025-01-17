Внесение изменений в сайт на WordPress

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок332 просмотра

1.       Необходимо отформатировать текст и фото аналогично как на примере в приложении, текст и фото будут предоставлены

2.      Сделать "Галерею " аналогично как на примере в приложении, при открытии страницы должны открываться 3-4 строки с фото, затем при продвижении скролингом добавляются новые строки с фото. Пример аналогичного сайта покажу.

WordPressДоработка сайтов
4 месяца назад
vlad1965
Сергей 
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