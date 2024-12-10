CS-Cart - Налоговые ставки РФ

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Закрыт1 заявка17 просмотров

Добрый день!

Необходимо добавить в модуль “Налоговые ставки РФ” новые поля со ставками:

  • НДС 5%

  • НДС 7%

4 месяца назад
7a6a
43 года
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Сергей
 
30 лет
8 лет в сервисе
Был
2 дня назад
1 отзыв
4 месяца назад