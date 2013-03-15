7a6a

Александр 7a6a

 
42 годаРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
год назад
Описание профиля отсутствует

  • Создать магазин на CS-Cart

    Нужен специалист для создания магазина на CS-Cart. Для начала нужно импортировать базу товаров из других магазинов. Далее кастомизация фронтенда и бекенда. Кастомная привязка к 1С. Если есть интерес и опыт, прикладывайте примеры работ. Пишите ...

    Интернет-магазины1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Мобильная версия не запоминает логин и пароль – CodeIgniter

    Сайт не запоминает логин и пароль. На мобильных устройствах постоянно приходится проходить авторизацию. Сайт на CodeIgniter. Если сталкивались с таким и готовы помочь, пишите в комментах. Укажите стоимость решения.

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    7 лет назад

  • Разработка на CodeIgniter

    Требуется опытный программист, со знанием CodeIgniter, AJAX. Работа по ТЗ, расширение функционала блого-социальной сети. Прикладывайте примеры выполненных работ. Вопросы?

    Ajax
    Веб-программирование4 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Блого-сеть с нуля

    Нужен программист для написания блого-социальной сети с нуля.  Функционал обширный, нужна сокрость и стабильность под нагрузкой.  Cms не рассматриваются.  Ближайшие похожие проекты:  Drive2.ru  Babyblog.ru  Smotra.ru  Toster.ru  Работа будет идти в 2 этапа.  1. Социальная часть включает кастомные профили, ленту новостей, сообщества, рейтинги, пополняемый пользователями ...

    Веб-программирование3 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Перенос магазина на CS-Cart

    Имеем магазин на shop script, нужна миграция на CS-Cart. Требуется специалист по CS-Cart, НЕ СТУДИЯ, с перспективной дальнейшего сотрудничества. Необходимо перенести: 1. базу данных. 2. настройки и скрипты, чуть больше 15шт. 3. настроить CS-Cart по ТЗ 2. Позже потребуется ...

    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Дизайн сайта для небольшой видеостудии

    Услуги Видеопроизводство под ключ. Видеосъемка. Видеопрезентации, имиджевые ролики, многокамерная видеосъемка, организация прямых трансляций, корпоративные фильмы, музыкальные клипы, свадебные фильмы, съемка концертов и корпоративов О сайте Как визитка(Общая информация о компании и ее координаты). Промо-сайт (Продвижение товаров и ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов36 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • 1c и сайт

    Имеется обработка, делает кастомизированную выгрузку прайслиста из 1с в excel. - "Итого" сделать крупнее, 14 размер(жирный) + рамка в этой строчке - Когда товар в статусе и новинка и акция, приоритет отдаем акции т.е. в прайсе товар ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Доработки 1с и интеграции с сайтом

    Имеется обработка, делает кастомизированную выгрузку прайслиста из 1с в excel. - Некоторые категории номенклатуры выводятся, не смотря на то, что там товары с нулевыми остатками и эти они не должнгы выводиться - когда товар в статусе "новинка" ...

    1С-программированиенет заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Сделать выгрузку из 1с на сайт

    1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.29.1) (http://v8.1c.ru/trade/) Движок «Shop Script LegoSP» Необходимо настроить экспорт по расписанию: 1. Цен 2. Экспорт состояния товара: Временно нет - товары на сайте выводятся с подписью “временно нет” вместо цены, это товары имеющие ...

    Интернет-магазины1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Доработать обработку - вывод прайс листа в 1с

    есть обработка выгружает прайс лист в эксель по шаблону. Нужно сделать: вывод товаров по позрастанию цены внутри категории в 1с заведено условие для присваивания статуса товару “временно нет”, нужно сделать вывод этого статуса в прайс некоторые категории выводятся в ...

    1С-программирование7 заявок
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обратная связь – допилить + занесение отправителей в список

    Имеется модуль обратной связи в случае успеха, помимо отправки админу письма с данными клиента, самому клиенту автоматом дожен уходить прайслист в формате excel. Данные клиента должны логироваться в табличку. Данные такие: Имя Имейл Телефон Город Юр Лицо Пишите бюджет и сроки

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • 1с – кастимизированная выгрузка прайс листа

    Необходимо доработать выгрузку прайс листа из 1с (10.3 8.2) в excel. Шапка(набор полей) прайса должна редактироваться из 1с – придумать соотв механизм. Остальные данные выводятся по шаблону клиента: - каждый раздел имеет свой цвет - товары с остатком меньше ...

    1С-программирование4 заявки
    Закрыт
    9 лет назад

  • Обратная связь, статьи

    Сайт самопис, без админки. нужно сделать указанные модули. Обратная связь: по клику всплывает окно с полями – Имя, тел, вопрос(текст сообщения) письмо уходит на ящик админа Статьи: Написать механизм добавления статей с визуальным редактором. На сайте админки нет, соотв подобрать решение. Во фронтенде ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Сделать в шапке динамическую подстановку телефона

    Сайт самопис Нужно сделать так чтобы , человек заходя с Питера, автоматом видел питерский номер выделенные круаным шрифтом, остальные мелким. и так для каждого региона Регионы: Москва, Питер, Саратов пишите ваше предложение по срокам и стоимости.

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Prestashop – разработать два модуля

    нужно оперативно сделать два модуля: 1. В категории, не заходя на карточку товара должна появиться возможность посмотреть дополнительные изображения при наведении на картинку появляются стрелки, по клику выводятся доп фотки как на: http://www.allyfashion.ru/outerwear.xhtml 2. Сделать всплывающее окно с формой "обратная ...

    PrestashopФорма обратной связи
    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • PrestaShop – верстка + установка на cms

    нужно оперативно сверстать дизайн магазина детской одежды + установка на PrestaShop макеты в psd баннер не статический по ссылке обратный звонок всплывает окно, для ввода телефона, как на картинке в категории, при наведении курсора на изображение появляются стрелки для ...

    Prestashop
    HTML-верстка4 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать на сайте динамическую подстановку телефона

    Есть сайт Нужно сделать так чтобы , человек заходя с Питера, видел питерский номер, а не московский и наоборот. Регионы: Москва, Питер, Киев, Краснодар телефон должен меняться не только в шапке но и в подвале и в тексте. сайт ...

    JoomlaСайт на Joomla
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Разработать интернет-магазин автозапчастей

    есть база данных, с товарами и их атрибутами необходимо на основе этой базы сделать каталог автозапчастей(двигатели, коробки передач) с возможностью заказа, отправки заявки, правки и добавления новых товаров. Каталог состоит из нескольких разделов(у разделов есть подразделы ...

    JoomlaDrupal
    Сайты «под ключ»1 исполнитель
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача для программиста (PrestaShop + база данных)

    нужен программист со знанием prestashop и баз данных есть база данных, с товарами и их атрибутами импортированная в PrestaShop из коробки необходимо на основе этой базы сделать каталог автозапчастей с возможностью заказа, отправки заявки, правки и добавления ...

    Prestashop
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад
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Отзывы фрилансеров
seocit
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
$200
10 баллов
9 лет назад
Сделать выгрузку из 1с на сайт
Отличный заказчик!
Реккомендую Алексея как ответственного профессионала. Только положительные эмоции от работы с ним!
Ответный отзыв
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
$12
10 баллов
9 лет назад
Обратная связь – допилить + занесение отправителей в список
Всё на высшем уровне, как и всегда. Рекомендую.
Быстро, четко, аккуратно! Очень доволен работой Евгения!
Ответный отзыв
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
$5
10 баллов
9 лет назад
Сделать в шапке динамическую подстановку телефона
Всё отлично. Понятная постановка задачи. Полная и своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Ответственный разработчик, Быстро и качествонно выполнил работу. Буду еще обращаться!
Ответный отзыв
EvPut
47 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
4 года назад
41 отзыв(-3)
$25
10 баллов
9 лет назад
Обратная связь, статьи
Отличный заказчик. Грамотная постановка задачи. Своевременная и полная оплата. Надеюсь на долговременное сотрудничество.
Полностью доволен работой Евгения!
Ответный отзыв
WebKatana
Педченко 
47 летУкраина
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад
24 отзыва(-2)
$20
10 баллов
11 лет назад
Сделать на сайте динамическую подстановку телефона
Адекватный заказчик. Знает чего хочет и может это объяснить. Приятно работать и общаться.
Евгений, быстро реализовал поставленную задачу. Полностью доволен проделанной работой. Рекомендую! Буду обращаться еще!
Ответный отзыв