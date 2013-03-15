Нужен специалист для создания магазина на CS-Cart. Для начала нужно импортировать базу товаров из других магазинов. Далее кастомизация фронтенда и бекенда. Кастомная привязка к 1С. Если есть интерес и опыт, прикладывайте примеры работ. Пишите ...
- Интернет-магазины1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Сайт не запоминает логин и пароль. На мобильных устройствах постоянно приходится проходить авторизацию. Сайт на CodeIgniter. Если сталкивались с таким и готовы помочь, пишите в комментах. Укажите стоимость решения.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется опытный программист, со знанием CodeIgniter, AJAX. Работа по ТЗ, расширение функционала блого-социальной сети. Прикладывайте примеры выполненных работ. Вопросы?Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад
Нужен программист для написания блого-социальной сети с нуля. Функционал обширный, нужна сокрость и стабильность под нагрузкой. Cms не рассматриваются. Ближайшие похожие проекты: Drive2.ru Babyblog.ru Smotra.ru Toster.ru Работа будет идти в 2 этапа. 1. Социальная часть включает кастомные профили, ленту новостей, сообщества, рейтинги, пополняемый пользователями ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Требуется специалист по CS-Cart, НЕ СТУДИЯ. Большой объем работ: настройка не стандартной синхронизации с 1с написание модулей и скриптов настройка движка по ТЗ работа с шаблономСистемы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт8 лет назад
Имеем магазин на shop script, нужна миграция на CS-Cart. Требуется специалист по CS-Cart, НЕ СТУДИЯ, с перспективной дальнейшего сотрудничества. Необходимо перенести: 1. базу данных. 2. настройки и скрипты, чуть больше 15шт. 3. настроить CS-Cart по ТЗ 2. Позже потребуется ...Системы управления (CMS)нет заявокЗакрыт8 лет назад
Услуги Видеопроизводство под ключ. Видеосъемка. Видеопрезентации, имиджевые ролики, многокамерная видеосъемка, организация прямых трансляций, корпоративные фильмы, музыкальные клипы, свадебные фильмы, съемка концертов и корпоративов О сайте Как визитка(Общая информация о компании и ее координаты). Промо-сайт (Продвижение товаров и ...Дизайн сайтов36 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется обработка, делает кастомизированную выгрузку прайслиста из 1с в excel. - "Итого" сделать крупнее, 14 размер(жирный) + рамка в этой строчке - Когда товар в статусе и новинка и акция, приоритет отдаем акции т.е. в прайсе товар ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Имеется обработка, делает кастомизированную выгрузку прайслиста из 1с в excel. - Некоторые категории номенклатуры выводятся, не смотря на то, что там товары с нулевыми остатками и эти они не должнгы выводиться - когда товар в статусе "новинка" ...1С-программированиенет заявокЗакрыт9 лет назад
1С:Предприятие 8.2 (8.2.19.116) "Управление торговлей", редакция 10.3 (10.3.29.1) (http://v8.1c.ru/trade/) Движок «Shop Script LegoSP» Необходимо настроить экспорт по расписанию: 1. Цен 2. Экспорт состояния товара: Временно нет - товары на сайте выводятся с подписью “временно нет” вместо цены, это товары имеющие ...Интернет-магазины1 исполнительЗавершен9 лет назад
есть обработка выгружает прайс лист в эксель по шаблону. Нужно сделать: вывод товаров по позрастанию цены внутри категории в 1с заведено условие для присваивания статуса товару “временно нет”, нужно сделать вывод этого статуса в прайс некоторые категории выводятся в ...1С-программирование7 заявокЗакрыт9 лет назад
Имеется модуль обратной связи в случае успеха, помимо отправки админу письма с данными клиента, самому клиенту автоматом дожен уходить прайслист в формате excel. Данные клиента должны логироваться в табличку. Данные такие: Имя Имейл Телефон Город Юр Лицо Пишите бюджет и срокиЗавершен9 лет назад
Необходимо доработать выгрузку прайс листа из 1с (10.3 8.2) в excel. Шапка(набор полей) прайса должна редактироваться из 1с – придумать соотв механизм. Остальные данные выводятся по шаблону клиента: - каждый раздел имеет свой цвет - товары с остатком меньше ...1С-программирование4 заявкиЗакрыт9 лет назад
Сайт самопис, без админки. нужно сделать указанные модули. Обратная связь: по клику всплывает окно с полями – Имя, тел, вопрос(текст сообщения) письмо уходит на ящик админа Статьи: Написать механизм добавления статей с визуальным редактором. На сайте админки нет, соотв подобрать решение. Во фронтенде ...Завершен9 лет назад
Сайт самопис Нужно сделать так чтобы , человек заходя с Питера, автоматом видел питерский номер выделенные круаным шрифтом, остальные мелким. и так для каждого региона Регионы: Москва, Питер, Саратов пишите ваше предложение по срокам и стоимости.Завершен9 лет назад
нужно оперативно сделать два модуля: 1. В категории, не заходя на карточку товара должна появиться возможность посмотреть дополнительные изображения при наведении на картинку появляются стрелки, по клику выводятся доп фотки как на: http://www.allyfashion.ru/outerwear.xhtml 2. Сделать всплывающее окно с формой "обратная ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт11 лет назад
нужно оперативно сверстать дизайн магазина детской одежды + установка на PrestaShop макеты в psd баннер не статический по ссылке обратный звонок всплывает окно, для ввода телефона, как на картинке в категории, при наведении курсора на изображение появляются стрелки для ...HTML-верстка4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Есть сайт Нужно сделать так чтобы , человек заходя с Питера, видел питерский номер, а не московский и наоборот. Регионы: Москва, Питер, Киев, Краснодар телефон должен меняться не только в шапке но и в подвале и в тексте. сайт ...Завершен11 лет назад
есть база данных, с товарами и их атрибутами необходимо на основе этой базы сделать каталог автозапчастей(двигатели, коробки передач) с возможностью заказа, отправки заявки, правки и добавления новых товаров. Каталог состоит из нескольких разделов(у разделов есть подразделы ...Сайты «под ключ»1 исполнительЗакрыт11 лет назад
нужен программист со знанием prestashop и баз данных есть база данных, с товарами и их атрибутами импортированная в PrestaShop из коробки необходимо на основе этой базы сделать каталог автозапчастей с возможностью заказа, отправки заявки, правки и добавления ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт11 лет назад