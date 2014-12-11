Доработать обработку - вывод прайс листа в 1с

1С-программированиеЗакрыт7 заявок201 просмотр
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есть обработка

выгружает прайс лист в эксель по шаблону.

Нужно сделать:

вывод товаров по позрастанию цены внутри категории

в 1с заведено условие для присваивания статуса товару “временно нет”, нужно сделать вывод этого статуса в прайс

некоторые категории выводятся в прайс не по порядку, нужно этол исправить

прайс выкладываю

пишите бюджет и когда готовы взяться

вопросы если есть

9 лет назад
7a6a
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад