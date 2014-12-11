Доработать обработку - вывод прайс листа в 1с

Нужно обновить конфигурацию и регламентированные отчеты в программе 1С 7.7. (изменилась форма налоговой накладной, формы отчетности). При этом обратить внимание на то, чтобы правильно выгружались отчеты в хмl формат. Присутствовать в офисе не обязательно, ...