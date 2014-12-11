Доработать обработку - вывод прайс листа в 1с

нужно перенести: контрагенты, склады(места хранения), классификатор единиц измерения, классификатор УКТ ВЭД, номенклатура, справочник сотрудников, статьи затрат
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
есть обработка
выгружает прайс лист в эксель по шаблону.
Нужно сделать:
вывод товаров по позрастанию цены внутри категории
в 1с заведено условие для присваивания статуса товару “временно нет”, нужно сделать вывод этого статуса в прайс
некоторые категории выводятся в прайс не по порядку, нужно этол исправить
прайс выкладываю
пишите бюджет и когда готовы взяться
вопросы если есть
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