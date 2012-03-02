Установить обработчики в 1С

1С-программированиеЗакрыт2 заявки153 просмотра
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Нужно установить вот такие обработчики

http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/v2.php

http://1c.1c-bitrix.ru/ecommerce/download.php#tab-ua-link

Сейчас стоит конфигурация 2.3.12.1

9 лет назад
vitala7767
37 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
7 лет назад