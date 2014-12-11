Создание и корректировка шаблонов Конструктора документов в Битрикс 24

1С-программированиеЗакрыт1 заявка188 просмотров
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Добрый день!

Требуется в модуле Конструктор документов для Битрикс24:

- Откоррктировать уже готовый шаблон Счет на оплату

- Добавить шаблон Товарная накладная (ТОРГ-12)

- Три шаблона договора на проведение работ

9 лет назад
Chieftec
Кирилл 
36 летИспания
16 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад