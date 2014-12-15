Нужно сверстать страницы инет магазина

Нужно написать модуль,которые осуществит синхронизацию 1С и OpenCart. Хотелось бы чтобы было что то одно на выбор (интересует цена вопроса): 1 вариант - нажал на кнопку и товар из 1С поместился в OpenCart 2 вариант - товар сам ...