Нужно сверстать страницы инет магазина

$20
1С-программированиеЗакрыт2 заявки151 просмотр
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Добрый день!

Срочно ищу верстальщика,.Нужно сверстать страницы для интернет-магазина. Жду предложений

Рассматриваю цену в рублях.

9 лет назад
stsikalov
Сергей 
37 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад