Реализовать акт сверки по клиентам Ут 11.1

$30
1С-программированиеЗакрыт5 заявок191 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте, необходимо реализовать Акт сверки по клиентам, сейчас акт сверки работает по контрагентам, что не устраивает нас, так как мы работаем с сетями.

9 лет назад
freenerv
Дмитрий 
34 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
3 дня назад