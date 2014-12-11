Перенос данных из 1С Торговля и 1С Бухгалтерия в УТП (Украина)

1С-программированиеЗакрыт2 заявки215 просмотров
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нужно перенести:

контрагенты, склады(места хранения), классификатор единиц измерения, классификатор УКТ ВЭД, номенклатура, справочник сотрудников, статьи затрат

9 лет назад
olegshepel
42 годаУкраина
16 лет в сервисе
Был
4 года назад