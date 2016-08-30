Разработка на CodeIgniter

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки116 просмотров
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Требуется опытный программист, со знанием CodeIgniter, AJAX.

Работа по ТЗ, расширение функционала блого-социальной сети.

Прикладывайте примеры выполненных работ.

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7 лет назад
7a6a
41 годРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
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