Perl/Catalyst: доработка веб-приложения (аудит/уведомления)

Имеется веб-приложение на Perl/Catalyst, разработанное для полугосударственных социальных служб. Объём - 19000 строк кода (включая автогенерированные модели DBIC), 9000 строк шаблонов Template Toolkit и Яваскрипта. Используемые технологии: Linux/MySQL/Apache/Perl/Catalyst, клиентская часть: jQuery/UI, шаблоны: Template Toolkit, отчёты: JasperReports. В рамках данного заказа будут необходимы знания только по Perl, Catalyst, Template Toolkit и немного jQuery/UI. Приложение мультитенантное и внутри тенантов многопользовательское.

В веб-приложение необходимо добавить возможности аудита и увдомления пользователей о действиях друг друга. Имеется подробное ТЗ, а также общий технический обзор системы. Работы навскидку приблизительно на неделю. В случае успешного сотрудничества предполагается продолжение, т.к. работы в ближайшем будущем видится достаточно много.

Оплата желательно почасовая, т.к. изначально трудно точно оценить объём работы, плюс предполагается дальнейшее сотрудничество. Сообщайте свой часовой тариф и опыт работы. Пришлю технический обзор системы и ТЗ.