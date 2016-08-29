Настроить несколько страниц на Wordpress. Срочно

Добрый день!

Для сайта http://vsegdaprekrasnaya.ru/необходимо настроить на Wordpress несколько страниц.

1. Делаем5 страниц, тексты и комментарии по элементам:

https://yadi.sk/d/Vsw6W9nmuWJNY

По дизайну как статьи: http://vsegdaprekrasnaya.ru/1000-i-1-sekret-stati/goryachaya-desyatka-volshebnyx-masel-dlya-krasoty-i-zdorovya/

Закрытые от поисковиков.

http://joxi.ru/823pQ3Nu6eKOoA- Блок с баннерами справа – должен настраиваться независимо от остального

сайта.

2. Делаемстраницу по типу http://goo.gl/EUbxU7 -по структуре, не по стилю и не по цвету. По стилю и цвету как http://vsegdaprekrasnaya.ru/

По тексту напишу.

Стрелочек не надо. Комментариижелательно по типу как здесь:

http://webinarbox.ru/view/20822/6SEj6binHl

чтобы был FB и VK

3. Требованияк верстке: https://yadi.sk/i/M2QxejcPt6B33

Доступы предоставлю.

Предложите стоимость и срок, спасибо!