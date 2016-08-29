Настроить несколько страниц на Wordpress. Срочно

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки158 просмотров
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Добрый день!

Для сайта http://vsegdaprekrasnaya.ru/необходимо настроить на Wordpress несколько страниц.

 

1.    Делаем5 страниц, тексты и комментарии по элементам:

 

https://yadi.sk/d/Vsw6W9nmuWJNY

 

По дизайну как статьи: http://vsegdaprekrasnaya.ru/1000-i-1-sekret-stati/goryachaya-desyatka-volshebnyx-masel-dlya-krasoty-i-zdorovya/

 

Закрытые от поисковиков.

 

http://joxi.ru/823pQ3Nu6eKOoA- Блок с баннерами справа – должен настраиваться независимо от остального

сайта.

 

2.    Делаемстраницу по типу http://goo.gl/EUbxU7 -по структуре, не по стилю и не по цвету. По стилю и цвету как http://vsegdaprekrasnaya.ru/

 

По тексту напишу.

 

Стрелочек не надо. Комментариижелательно по типу как здесь:

 

http://webinarbox.ru/view/20822/6SEj6binHl

 

чтобы был FB и VK

 

3.    Требованияк верстке: https://yadi.sk/i/M2QxejcPt6B33

 

Доступы предоставлю.

 

Предложите стоимость и срок, спасибо!

WordPress
7 лет назад
bissnes
Илья 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
Kurz
43 годаУкраина
9 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
7 лет назад
$30
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