Страничка генерации информера курсов ЦБ

Веб-программированиеЗакрыт1 заявка122 просмотра
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Добрый день!

Необходима верстка (без интеграции в код) страницы генерации информера ЦБ РФ для сайта fortrader.org:

https://drive.google.com/folderview?id=0B8UNRek6OIr4eGVWNm9SaXRyeW8&usp=sharing

Верстать только центральную часть, сайдбар/футер/хедер не нужно они есть. Исходники  имеющийся верстки html будут предоставлены.  (будет предоставлен доступ к github к чистым html шаблонам)

Необходимо соблюсти все необходимые современные стандарты верстки. 

Знание как пользоваться github-ом

Цена/Сроки/Вопросы в ПМ

7 лет назад
nolesxp
Юрий 
38 летЛатвия
17 лет в сервисе
Был
4 дня назад
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