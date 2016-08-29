ExtJS

Веб-программированиеЗакрыт3 заявки104 просмотра
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Приветствую!

Требуется быстро создать UI раздела CRM.

ТЗ есть.

Дизайн не важен, можно использовать стандартную тему ExtJS Neptune

Работа в Битбакете.

Предоплаты не будет ни при каких условиях. Оплачиваем по блочно.

7 лет назад
emmis
Витал 
43 годаРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад