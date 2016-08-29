Добрый день! Нужен человек для выполнения мелких правок на сайте Vamshop. Подробности в личку. Спасибо!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Приветствую!
Требуется быстро создать UI раздела CRM.
ТЗ есть.
Дизайн не важен, можно использовать стандартную тему ExtJS Neptune
Работа в Битбакете.
Предоплаты не будет ни при каких условиях. Оплачиваем по блочно.
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