Не работает редирект с www на без www

Веб-программированиеЗавершен4 заявки141 просмотр
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Сайт на Битрикс. Не работает редирект с www на без www. В .htaccess правило прописано. Так же к сайту подключен SSL-сертификат, скорее всего это связано с проблемой.

7 лет назад
elina25
Ирина 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Была
год назад
Выбранный исполнитель
tsyuha
45 летПольша
12 лет в сервисе
онлайн
7 лет назад
$5
1 день
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