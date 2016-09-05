Сделать выгрузку

Веб-программированиеЗавершен4 заявки163 просмотра
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Есть выгрузка товаров yml

но там все товары интернет магазина.

Мне надо вытащить от туда только товары нужных категорий, то есть сократить выгрузку оставить только нужные категории 

Цена 500 руб

7 лет назад
dimon3d1
Дмитрий 
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
dirol2d
28 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
год назад
7 лет назад
$8
1 день
Хорошая работа, быстрая работа
Хороший заказчик. Четкая постановка задачи, своевременная оплата.
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