Сделать выгрузку

Необходимо сделать лендос для физ.товара ( занимаемся продажами через интернет разнообразных товаров ) Лендос можно делать как на конструкторе так и самому писать. Главный критерий - быстро. Нам не нужен какой-то сильно вылизанный лендос с многократным а/б ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть выгрузка товаров yml
но там все товары интернет магазина.
Мне надо вытащить от туда только товары нужных категорий, то есть сократить выгрузку оставить только нужные категории
Цена 500 руб
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