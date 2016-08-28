Сделать продающий landing для физического товара.

Необходимо сделать лендос для физ.товара ( занимаемся продажами через интернет разнообразных товаров )

Лендос можно делать как на конструкторе так и самому писать. Главный критерий - быстро.

Нам не нужен какой-то сильно вылизанный лендос с многократным а/б тестированием цвета кнопки и т.д.) Нам нужен быстрый простой, но продающий лендос. Так как товаров тестируем много - скорость создания ленда важна, можете делать даже на полюбившемся вам макете, просто заменив картинки и текст.

Давайте сразу обсудим условия, для экономии вашего и моего времени:

1)Пожалуйста, скидывайте в скайп сразу ваш профиль на фрилансе.

2) бюджет одного лендинга - 2000 р, не больше. Если вы считаете, что это слишком низкая стоимость для вашей работы - значит вы либо не поняли суть задачи, либо нам не по пути)) Еще раз повторю - нужен быстрый лендос без особого вылизывания, который вы при должном умении сделаете за несколько часов на конструкторе либо переделаете готовый макет какого-либо сайта.