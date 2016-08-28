freelansishka

Есть сайт, на котором не подключены формы заказа с сайта на почту. Буду признателен, если кто- то покажет как это делается и скинет соотв скрипт. Отблагодарю)
- Веб-программирование5 заявокЗакрыт9 лет назад
Необходимо сделать лендос для физ.товара ( занимаемся продажами через интернет разнообразных товаров ) Лендос можно делать как на конструкторе так и самому писать. Главный критерий - быстро. Нам не нужен какой-то сильно вылизанный ...Веб-программирование9 заявокЗакрыт9 лет назад
Есть сайт. В код устанавливаем пиксель фейсбука, но он почему то не стаёт корректно, вылазит эррор. При этом на index.html встал корректно, а на страницу "Спасибо" не хочет становится . Вот так выглядит эта красота. joxi.ru/Dr81vWVIY4YOm6 Как ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт9 лет назад
Доброго времени суток. Необходимо написать бота для Facebook, который будет автоматически чистить комментарии под рекламными записями и записями в группе и добавлять этих персонажей в чёрный список. Больше функционала и не надоВеб-программирование6 заявокЗакрыт9 лет назад