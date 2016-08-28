freelansishka

Есть сайт. В код устанавливаем пиксель фейсбука, но он почему то не стаёт корректно, вылазит эррор. При этом на index.html встал корректно, а на страницу "Спасибо" не хочет становится . Вот так выглядит эта красота. joxi.ru/Dr81vWVIY4YOm6 Как ...