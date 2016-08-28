Сделать всплывающую корзину
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходима авторизация на сайт. логин и пароль предоставляется заранее и прописаны в БД MySQL, надо чтобы вход в админку и остальные скрипты связанные с админкой (работали только в том случае если пользователь авторизован) пользователей может быть более одного.Регистрация не нужна! Нужна простенькая форма входа, и чтобы работали скрипты только при авторизованном пользователе.
- Похожие заказы
- Веб-программирование6 заявокЗакрыт7 лет назад
Сделать упрощенную регистрацию на сайтеВеб-программирование13 заявокЗакрыт7 лет назад
- $200
Нужен форум под ключ на подобие zismo, античат, maultalk, searchengines и.т.д Более подробно опишу проект по skype, vk, icq когда найдется человек который сможет сделать форум под ключ.Веб-программирование11 заявокЗакрыт7 лет назад
1 установка модуля интеграции с 1с (версия 1С 8.2) (модуля нет) (только установка самого модуля.) Сайт [url=http://www.novosibtyre.ru/]www.novosibtyre.ru[/url]Веб-программирование1 заявкаЗакрыт7 лет назад
Требуется по таблице в экселе генерировать бланки для бандеролей почты россии. На входе таблица в экселе (каждая строка соответствует 1-му заказу), на выходе пдф или ворд сформированного бланка для печати. Формат таблицы пришлю. Бланки можно посмотреть тут: 1. адресный ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Добрый день, необходимо написать бота для ВК. Задача следующая, есть сообщество, в которое пишу участники, необходимо сообщения из сообщества переадресовывать в личные сообщения администратора группы. Реализовывать можно на ваше усмотрение. Спасибо!Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
Проект: автосбор криптовалюты по ссылкам http:ru.ifaucet.net Добрый деньБот нужен такого плана, чтоб ...Веб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Необходимо поставить цели на формы для двух лендингов. Лендинги сделаны на конструкторе Tilda. Цели должны срабатывать при отправке формы и отображаться в Яндекс Метрике, что произошла отправка формы.Веб-программирование2 заявкиЗакрыт7 лет назад
Сделать анализ структуры сайта и его юзабилити. Дать рекомендации по улучшениюВеб-программирование3 заявкиЗакрыт7 лет назад
Надо исправить персер музыки с вк. В новом дизайне ВК в поиске музыки пропали ссылки на файлы, надо сделать персер списка песен с мобильной версии ВК так как там есть ссылки на файлы. Файл который надо подправить ...Веб-программирование4 заявкиЗакрыт7 лет назад