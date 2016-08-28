Авторизация на сайт

$10
Веб-программированиеЗакрыт7 заявок173 просмотра
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Необходима авторизация на сайт. логин и пароль предоставляется заранее и прописаны в БД MySQL, надо чтобы вход в админку и остальные скрипты связанные с админкой (работали только в том случае если пользователь авторизован) пользователей может быть более  одного.Регистрация не нужна! Нужна простенькая форма входа, и чтобы работали скрипты только при авторизованном пользователе.

7 лет назад
santonkursk
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
5 лет назад