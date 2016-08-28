Необходима авторизация на сайт. логин и пароль предоставляется заранее и прописаны в БД MySQL, надо чтобы вход в админку и остальные скрипты связанные с админкой (работали только в том случае если пользователь авторизован) пользователей может быть более одного.Регистрация не нужна! Нужна простенькая форма входа, и чтобы работали скрипты только при авторизованном пользователе.