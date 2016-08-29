Создать настраиваемый парсер

Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого

https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0

http://учет-финансы.рф/parser.html

но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная.

1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где заканчиваем, и название для столбца. Кнопки добавить, удалить и окно с кнопкой тест и адресом.

2) Добавление url для парсинга.

а) просто списком

б) урл для обхода всего сайта и признаки страниц для парсинга (то есть в урл должно быть и не должно быть, или пример адреса с тегами [num]-любое число и [word]-любое слово - /tufli-[word].html]http://shop.com/cat-id[num]/tufli-[word].html)

Основные функции и настройки

- задержка между запросами в сек

- парсер должен работать с https

- экспорт в csv

- если на странице при парсинге не найдены какие либо данные для столбца то парсер просто делает пустую ячейку

Стоимость и примерно по времени.