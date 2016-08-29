Создать настраиваемый парсер

Есть выгрузка товаров yml но там все товары интернет магазина. Мне надо вытащить от туда только товары нужных категорий, то есть сократить выгрузку оставить только нужные категории Цена 500 руб
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого
https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0
http://учет-финансы.рф/parser.html
но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная.
1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где заканчиваем, и название для столбца. Кнопки добавить, удалить и окно с кнопкой тест и адресом.
2) Добавление url для парсинга.
а) просто списком
б) урл для обхода всего сайта и признаки страниц для парсинга (то есть в урл должно быть и не должно быть, или пример адреса с тегами [num]-любое число и [word]-любое слово - /tufli-[word].html]http://shop.com/cat-id[num]/tufli-[word].html)
Основные функции и настройки
- задержка между запросами в сек
- парсер должен работать с https
- экспорт в csv
- если на странице при парсинге не найдены какие либо данные для столбца то парсер просто делает пустую ячейку
Стоимость и примерно по времени.
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