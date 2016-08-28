Реализовать тени на объектах THREE.js

Добрый день.

Для тех кто специализируется на трехмерной графике с использованием THREE.js.

Необходима помощь (консультация) в реализации теней и света на сцене. Есть сцена (http://3d.rw-soft.com.ua/) на ней находятся: три источника света и два объекта - один стандартный примитив куб, а другой самодельный. Реализация задач должна быть с использованием рендера CanvasRenderer()

1 - На стандартном примитиве есть тени, а на самодельном объекте их нет. Необходимо чтобы на самодельном объекте появились тени.

2 - Реализовать отображение объектов в виде сетки, но не треугольников из которых состоят кубы, а непосредственно только наружных ребер.

Жду ваших предложений по решению указанных вопросов.