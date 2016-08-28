Реализовать тени на объектах THREE.js

Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день.
Для тех кто специализируется на трехмерной графике с использованием THREE.js.
Необходима помощь (консультация) в реализации теней и света на сцене. Есть сцена (http://3d.rw-soft.com.ua/) на ней находятся: три источника света и два объекта - один стандартный примитив куб, а другой самодельный. Реализация задач должна быть с использованием рендера CanvasRenderer()
1 - На стандартном примитиве есть тени, а на самодельном объекте их нет. Необходимо чтобы на самодельном объекте появились тени.
2 - Реализовать отображение объектов в виде сетки, но не треугольников из которых состоят кубы, а непосредственно только наружных ребер.
Жду ваших предложений по решению указанных вопросов.
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