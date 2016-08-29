Разобраться с ошибками в магазине на OpenCart + дополнительное ТЗ.

Требуется разобраться с ошибками магазина построенного на базе OpenCart 1.5.6.4, которые пишутся в лог-файл см. файл ТЗ_29.08.2016_error_logs.doc. Программа максимум: сделать так, чтобы все ошибки больше не появлялись, но как минимум хотелось бы разъяснений и комментариев, если какие-то ошибки не критические и никак не влияют на нормальное функционирование сайта. После успешного исправления ошибок есть дополнительное ТЗ см. файл ТЗ_29.08.2016.doc, а также планируется долгосрочное сотрудничество по технической поддержке проекта.

Просим сделать предложение по работе по исправлению ошибок и при желании взяться за дополнительное ТЗ, то и оценить и его.