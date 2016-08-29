Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где ...
Разобраться с ошибками в магазине на OpenCart + дополнительное ТЗ.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется разобраться с ошибками магазина построенного на базе OpenCart 1.5.6.4, которые пишутся в лог-файл см. файл ТЗ_29.08.2016_error_logs.doc. Программа максимум: сделать так, чтобы все ошибки больше не появлялись, но как минимум хотелось бы разъяснений и комментариев, если какие-то ошибки не критические и никак не влияют на нормальное функционирование сайта. После успешного исправления ошибок есть дополнительное ТЗ см. файл ТЗ_29.08.2016.doc, а также планируется долгосрочное сотрудничество по технической поддержке проекта.
Просим сделать предложение по работе по исправлению ошибок и при желании взяться за дополнительное ТЗ, то и оценить и его.
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