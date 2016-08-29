PHP программист

Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где ...
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