Сохранить страницу на диск

Привет

Мне нужно сохранить эту страницу на диске

http://1-kanal.traders-life.com/

1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена.

2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, при попытке сохранить страницу в хроме и потом загрузить её с диска, получается вот что - http://d.pr/i/boNw )

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