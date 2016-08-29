Сохранить страницу на диск

$10
Веб-программированиеЗавершен6 заявок142 просмотра
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Привет

Мне нужно сохранить эту страницу на диске

http://1-kanal.traders-life.com/

1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена.

2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, при попытке сохранить страницу в хроме и потом загрузить её с диска, получается вот что - http://d.pr/i/boNw )

оплата $10 через WMZ ($)

7 лет назад
Pilsen
40 летЧехия
15 лет в сервисе
Был
10 дней назад
Выбранный исполнитель
Creator_site
Николай 
41 годУкраина
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
7 лет назад
$10
1 день
Николай быстро справился с задачей. Спасибо за помощь. Рекомендую как квалифицированного специалиста!
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