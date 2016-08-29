Сохранить страницу на диск

Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Привет
Мне нужно сохранить эту страницу на диске
http://1-kanal.traders-life.com/
1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена.
2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, при попытке сохранить страницу в хроме и потом загрузить её с диска, получается вот что - http://d.pr/i/boNw )
оплата $10 через WMZ ($)
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