Требуется внести доработки на сайте на Drupal

Веб-программированиеЗакрыт4 заявки130 просмотров
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Требуется внести доработки на сайте на Drupal.

Доработки касаются как вёрстки, так и программинга. Хорошее знание движка - обязательно.

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Drupal
7 лет назад
ilshat1986
Ильшат 
37 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
день назад
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