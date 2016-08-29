Правки на сайте Joomla

Здравствуйте.

Нужно внести несложные правки на сайт - florispack(точка)ru. Макет прикрепил к проекту, сайт на Joomla 2.5

Укажите в заявке цену, срок.

От Вас ожидаем:

- не новичок в joomla, новички не рассматриваются

- берете проект и доводите его до конца, не бросаете и не пропадаете

(заинтересованы в периодическом сотрудничестве со специалистом Joomla)

Правки:

1. В верхнем меню пункт "Прайс-лист" - переименовать на “Цены”, описание

“расчет стоимости” (подменю “Расчет стоимости” переделать на

“Калькулятор расчета стоимости”), если будет позволять размер шрифта.

2. В шапке добавить кнопку “Заказать звонок”. Сделать под нее

всплывающую форма заявки с полями - Ваше имя, Телефон, Сообщение, кнопка

Отправить.

3. Убрать “хлебные крошки” на страницах 2 уровня http://joxi.ru/BA0nNoWhBnOn0m, сделать возможность отображение на 3-ем и выше.

4. Реализовать блоки с макета прикрепленном к задаче:

- блок вывода товаров поставить на странице florispack.ru/product под заголовком "Виды нашей упаковки".

- блок преимуществ (круглые иконки) сделать шорткодом, чтобы была возможность вставлять на нужных страницах.

- форма обратной связи и калькулятор (ссылку на него, сам уже реализован) поставить сквозными.

5. Реализовать возможность увеличения картинок в тексте страниц помощью LightBox.

6. Поставить с помощью плагина кнопку "На верх".