Правки на сайте Joomla

Веб-программированиеЗакрыт5 заявок133 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Здравствуйте.

Нужно внести несложные правки на сайт - florispack(точка)ru. Макет прикрепил к проекту, сайт на Joomla 2.5

Укажите в заявке цену, срок.

От Вас ожидаем:

- не новичок в joomla, новички не рассматриваются

- берете проект и доводите его до конца, не бросаете и не пропадаете

(заинтересованы в периодическом сотрудничестве со специалистом Joomla)

Правки:

1. В верхнем меню пункт "Прайс-лист" - переименовать на “Цены”, описание

“расчет стоимости” (подменю “Расчет стоимости” переделать на

“Калькулятор расчета стоимости”), если будет позволять размер шрифта.

2. В шапке добавить кнопку “Заказать звонок”. Сделать под нее

всплывающую форма заявки с полями - Ваше имя, Телефон, Сообщение, кнопка

Отправить.

3. Убрать “хлебные крошки” на страницах 2 уровня http://joxi.ru/BA0nNoWhBnOn0m, сделать возможность отображение на 3-ем и выше.

4. Реализовать блоки с макета прикрепленном к задаче:

- блок вывода товаров поставить на странице florispack.ru/product под заголовком "Виды нашей упаковки".

- блок преимуществ (круглые иконки) сделать шорткодом, чтобы была возможность вставлять на нужных страницах.

- форма обратной связи и калькулятор (ссылку на него, сам уже реализован) поставить сквозными.

5. Реализовать возможность увеличения картинок в тексте страниц помощью LightBox.

6. Поставить с помощью плагина кнопку "На верх".

Joomla
7 лет назад
A_1
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
7 дней назад
  • Похожие заказы

  • Создать настраиваемый парсер

    Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сохранить страницу на диск

    $10

    Привет Мне нужно сохранить эту страницу на диске http://1-kanal.traders-life.com/ 1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена. 2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разобраться с ошибками в магазине на OpenCart + дополнительное ТЗ.

    Требуется разобраться с ошибками магазина построенного на базе OpenCart 1.5.6.4, которые пишутся в лог-файл см. файл ТЗ_29.08.2016_error_logs.doc. Программа максимум: сделать так, чтобы все ошибки больше не появлялись, но как минимум хотелось бы разъяснений и комментариев, если ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP программист

    [b]Что мы от вас хотим:[/b][list][*]профессионального сотрудника  [b]на полный рабочий день в офисе в г.Одессе (пятидневка с 9 до 18, сб, вс - выходные)[/b][*]с опытом работы в сфере разработки веб-приложений;[*]опытом работы с MVC Framework Laravel, Yii ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Битрикс - исправить ошибки выгрузки для Яндекс Маркет (market.yandex)

    Добрый день! С недавнего времени в прайслисте появились следующие ошибки: [table]1. Ошибки при разборе файла: scheme: local_delivery_cost (строка 16, столбец 8) Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Wrong parent "offers" for the tag: XML tag "sales_notes" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Реализовать тени на объектах THREE.js

    Добрый день. Для тех кто специализируется на трехмерной графике с использованием THREE.js. Необходима помощь (консультация) в реализации теней и света на сцене. Есть сцена (http://3d.rw-soft.com.ua/) на ней находятся: три источника света и два объекта - один ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сделать выгрузку

    Есть выгрузка товаров yml но там все товары интернет магазина. Мне надо вытащить от туда только товары нужных категорий, то есть сократить выгрузку оставить только нужные категории  Цена 500 руб

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад