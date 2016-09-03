Спарсить данные с сайта – парсинг

Веб-программированиеЗавершен6 заявок451 просмотр
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно собрать с сайта eslprintables.com все данные (все, что можно скачать). У скачивания есть препятствия – чтобы что-то скачать, нужно сначала что-то загрузить. Но зато есть возможность предпросмотра файлов. Возможно, это поможет. Может, вы найдете другой способ. 

Сохраненные файлы желательно разложить по папкам или как-то их упорядочить. На сайте есть характеристики, по которым они упорядочены: уровень языка, возраст, вид файла. 

В общем, рассмотрю все варианты. По оплате предлагайте свои варианты – все обсудим.

*дополнение к описанию:

Авторизация: 

логин и пароль одинаковые: d654525

слева внизу есть блок Contents

Grammar worksheets

Vocabulary worksheets

Listening worksheets

Speaking worksheets

Reading worksheets

Writing worksheets

Cinema and television worksheets

Games  worksheets

Worksheets with songs

Teaching resourcesвнутри каждого раздела есть подразделы (внизу страниц). 

собирать нужно из 1 колонки Worksheets и из 2 колонки Powerpoint презентации (т.е. файлы, которые можно скачать).

помимо файла нужно сохранять: название, описание, level, age

** дополнение 2

при скачивании у файла адрес: http://www.eslprintables.com/download.asp?id=309

в предпросмотре во фрейме адрес: http://www.eslprintables.com/mostrarprevisual/mostrar.asp?id=309

во фрейм выводится картинка в виде: http://www.eslprintables.com.es/preview/Microsoft%20Word%20-%20801231846480931001.jpg

т.е. если не удастся собрать оригиналы в ворде (а там иенно в ворде файлы), то можно собрать картинки, сделав на каждый файл папку и закачав картинки страниц от файла в одну папку

7 лет назад
Eduard55
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
berzin
27 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
4 месяца назад
7 лет назад
$30
1 день
Все отлично, продолжаем работать
Хорошая коммункиция, понятно составленное тз, своевременная оплата. Все замечательно.
  • Похожие заказы

  • Правки на сайте Joomla

    Здравствуйте. Нужно внести несложные правки на сайт - florispack(точка)ru. Макет прикрепил к проекту, сайт на Joomla 2.5 Укажите в заявке цену, срок. От Вас ожидаем: - не новичок в joomla, новички не рассматриваются - берете проект и доводите его до ...

    Joomla
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Создать настраиваемый парсер

    Доброго времени суток. Мне нужно реализовать парсер почти копия этого https://www.youtube.com/watch?v=aeMVedtM2F0 http://учет-финансы.рф/parser.html но рабочий и более удобный. Либо декстоп версия под windows 7 или серверная. 1) Добавление проекта с настройками как в парсере выше, то есть откуда парсим, где ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Сохранить страницу на диск

    $10

    Привет Мне нужно сохранить эту страницу на диске http://1-kanal.traders-life.com/ 1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена. 2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Разобраться с ошибками в магазине на OpenCart + дополнительное ТЗ.

    Требуется разобраться с ошибками магазина построенного на базе OpenCart 1.5.6.4, которые пишутся в лог-файл см. файл ТЗ_29.08.2016_error_logs.doc. Программа максимум: сделать так, чтобы все ошибки больше не появлялись, но как минимум хотелось бы разъяснений и комментариев, если ...

    OpenCart
    Веб-программирование5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • PHP программист

    [b]Что мы от вас хотим:[/b][list][*]профессионального сотрудника  [b]на полный рабочий день в офисе в г.Одессе (пятидневка с 9 до 18, сб, вс - выходные)[/b][*]с опытом работы в сфере разработки веб-приложений;[*]опытом работы с MVC Framework Laravel, Yii ...

    PHP
    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Битрикс - исправить ошибки выгрузки для Яндекс Маркет (market.yandex)

    Добрый день! С недавнего времени в прайслисте появились следующие ошибки: [table]1. Ошибки при разборе файла: scheme: local_delivery_cost (строка 16, столбец 8) Фатальная ошибка: Ошибка парсинга XML: Error parsing XML feed: Wrong parent "offers" for the tag: XML tag "sales_notes" ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Реализовать тени на объектах THREE.js

    Добрый день. Для тех кто специализируется на трехмерной графике с использованием THREE.js. Необходима помощь (консультация) в реализации теней и света на сцене. Есть сцена (http://3d.rw-soft.com.ua/) на ней находятся: три источника света и два объекта - один ...

    Веб-программирование2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад