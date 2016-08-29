Нужен Специалист PHP, знакомый с Vamshop

Привет Мне нужно сохранить эту страницу на диске http://1-kanal.traders-life.com/ 1) Что бы все иконки, css, картинки с скрипты не подружались удаленно с другого домена. 2) что бы всё выглядело при загрузке с диска так же, как сейчас на http://1-kanal.traders-life.com/ (например, ...