Нужен Специалист PHP, знакомый с Vamshop

$7
Веб-программированиеЗакрыт4 заявки96 просмотров
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Добрый день!

Нужен человек для выполнения мелких правок на сайте Vamshop.

Подробности в личку.

Спасибо!

PHP
7 лет назад
Zeus90
33 годаУкраина
14 лет в сервисе
Был
3 года назад