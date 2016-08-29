Вордпресс

Веб-программированиеЗакрыт8 заявок138 просмотров
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Сайт на движке – WP. Есть сильная потребность закреплять желаемую новость на лглавной странице (CATEGORY TOP POSTS). 

Пробовал разные плагины, одна позволяет закреплять на определенных категориях, другая на тегах и т.д. А вот именно в TOP POSTS не получается. Встроенная настройка Wordpress тоже не помогает. 

Сайт – neupusti.net

7 лет назад
iceman4ik
30 летУкраина
8 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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